Стал известен уровень роста стоимости премиального бензина в Татарстане

Премиальное топливо демонстрирует самый резкий рост стоимости в Татарстане. Цена на высокооктановый бензин АИ-98 за год подскочила значительно сильнее, чем на другие виды горючего. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst.

За период с июня 2023 по июнь 2024 года литр АИ-98 подорожал на впечатляющие 18,9%, достигнув отметки в 82,18 рубля. Владельцы машин, использующие более распространенные и доступные марки бензина, столкнулись с менее заметным повышением. Стоимость АИ-95 выросла на 9,8% до 59,27 рублей за литр, а АИ-92 прибавил 10,4%, остановившись на 59,5 рублях. Дизельное топливо подорожало на 10,5%, его литр теперь обходится в 66,77 рубля.

Такой значительный скачок цен именно на АИ-98 означает, что водители автомобилей премиум-класса или с высокопроизводительными двигателями, требующими этого топлива, ощутили на себе особенно чувствительный удар по кошельку. Премиальный сегмент рынка ГСМ демонстрирует наибольшую волатильность.

Статистика четко фиксирует, что за прошедший год именно АИ-98 стал лидером по темпам подорожания среди основных видов автомобильного топлива в республике, существенно опередив по динамике роста как другие марки бензина, так и дизель.

