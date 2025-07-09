Стал известен уровень роста стоимости такси в Москве за год

За год поездки по Москве подорожали до 70%, оставив пассажиров в недоумении от резкого скачка цен. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По данным Росстата, стоимость одного километра в столичном такси выросла на 30,8% (в области — на 35%) за май 2024–2025 гг. «Яндекс.Такси» оспаривает цифры, настаивая на 16% росте цен за минуту поездки, но эксперты видят корень проблемы в кадровом коллапсе: средний срок работы водителя — 8–10 месяцев, а в 2026 году отрасль потеряет еще 10% персонала.

Причина оттока — бюрократические барьеры: получение ID перевозчика, регистрация в КИС «АРТ», аттестация, справка о несудимости, статус самозанятого/ИП.

Рынок движется к качественной трансформации: монополизация агрегаторами (например, «Яндекс» контролирует 70% рынка), рост тарифов на 15–25% к 2026 г. и потенциальный переход на локализованные авто (Lada), что может снизить комфорт, но удешевить логистику.

Ранее сообщалось, что для мигрантов в России введут отдельные штрафы за нарушение правил перевозки в такси.