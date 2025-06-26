Для мигрантов в России введут отдельные штрафы за нарушение правил перевозки в такси

В Государственную думу в ближайшее время будет внесен проект закона, который предусматривает введение специальных штрафов для мигрантов за нарушения правил перевозки пассажиров в такси. Автором инициативы является Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава одноименной фракции в Государственной думе.

Как уточнил законодатель, в случае, если в салоне такси не будет предоставлена информация, предусмотренная правилами перевозки пассажиров, а также если пассажиру не будет выдан кассовый чек или квитанция, подтверждающие оплату такси, предлагается ввести штраф в размере от 10 до 70 тысяч рублей, информирует ТАСС.

«Принятие данного законопроекта позволит повысить уровень безопасности и обеспечить защиту прав и законных интересов всех граждан России, использующих услуги легкового такси», — сообщает агентство.

Если на автомобиле нет специальной цветовой схемы, характерной для такси, или на крыше не установлен специальный фонарь, это может привести к штрафу в размере от 30 000 до 100 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что гражданин Узбекистана взламывал аккаунты на «Госуслугах» для поставки на учет мигрантов.