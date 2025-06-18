Стал известен уровень роста зарплат инженеров-электроников в Нижегородской области

Аналитики hh.ru представили свежие данные о динамике доходов в Нижегородской области за первые пять месяцев 2025 года. Согласно исследованию, регион демонстрирует умеренный, но стабильный рост заработных плат. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что ключевые показатели заключаются в том, что медианная зарплата достигла 70 тыс. рублей (+2,5 тыс. рублей с января), также по уровню доходов область занимает 30-е место в стране, однако отстает от соседних регионов: Татарстан (76 тыс. рублей), Башкортостан (74,7 тыс.рублей).

Подчеркивается, что при общем росте доходов область оказалась на 56-м месте по темпам увеличения зарплат. Самыми востребованными специалистами являются инженеры-электроники (+60 тыс. рублей), тестировщики ПО (+52,5 тыс. рублей), монтажники (+23,3 тыс. рублей).

Эксперты отмечают, что значительный рост доходов в технических и IT-специальностях отражает потребности региональной промышленности и цифрового сектора. При этом традиционные рабочие профессии также показывают положительную динамику, свидетельствуя о комплексном развитии рынка труда.

По данным аналитиков, ситуация в Нижегородской области характерна для многих промышленных регионов,. Рост зарплат есть, но его темпы пока отстают от общероссийских лидеров.

Ранее сообщалось, что в России резко сократился разрыв между зарплатами в IT-сфере и рабочими специальностями.