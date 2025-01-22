Стал известен возможный путь поставок в Приднестровье газа из РФ

Несмотря на усилия молдавских властей воспрепятствовать гуманитарным поставкам газа в Приднестровье, Россия не покинет эту территорию. Газ может поступать в регион по Трансбалканскому газопроводу, используя различные сложные схемы. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по энергетической политике Кирилл Родионов.

Он отметил, что Молдавия перестала получать газ из России по двум основным причинам: прекращение транзита через Украину и задолженность Молдавии в $709 млн перед «Газпромом» за выполненные ранее поставки. Проблема с транзитом в краткосрочной перспективе не решится, в то время как долг уже признан в Кишиневе, и соответствующие документы подписаны.

«Газпром» может использовать Трансбалканский газопровод, который соединяется с «Турецким потоком» и заканчивается в Тирасполе. Однако Приднестровью и Молдавии необходимо решить политические вопросы вокруг заключения сделки. Кишинев предпочитает, чтобы это выглядело как закупка газа на европейском рынке с их участием.

Майя Санду назвала российские поставки в Приднестровье через молдавскую Natural Gaz D.C. незаконными, заявив о нарушении международных санкций и местных законов. Она добавила, что власти Кишинева делают все возможное для обеспечения теплом и электричеством жителей Приднестровья, особенно в учебных заведениях, но сами люди должны решить, использовать ли эти ресурсы.

Кишинев готов обратиться к западным странам с просьбой поддержать Тирасполь финансово, но только при выводе российских миротворцев. На текущий момент жителям Приднестровья придется самим справляться с экономическими трудностями.

Ранее в Приднестровье забили тревогу из-за малых запасов природного газа в республике.