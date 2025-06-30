Стала известна причина опасности увеличения цен на газ

«Газпром» выступил с инициативой о сезонной надбавке 10% к оптовым ценам на газ для промышленности и ЖКХ в I и IV кварталах. Это происходит на фоне уже запланированного июльского подорожания газа на 10,3-21,3%. Цель госкомпании — компенсировать потери от сокращения европейского экспорта и затраты на хранение газа. Хотя формально надбавка не касается населения, косвенное влияние неизбежно. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По мнению экспертов, произойдет цепная реакция. Так, в плане бизнеса неизбежно сокращение ремонтных программ, заморозка инвестиций, риски для рентабельности энергоемких производств. Кроме того, вырастут платежи за ЖКУ до 5% к 2025 году и случится скачок тарифов на 15-20% в июле 2026-го. Также усилится инфляция, произойдет снижение конкурентоспособности промышленности, бюджетные потери. В целом для «Газпрома» только 60% допдоходов пойдет на целевые нужды, эффективность мер спорна.

Отмечается, что предложение создает системный конфликт интересов: попытка поддержать газового гиганта обернется ростом нагрузки на бизнес и граждан. Аналитики видят в этом «замкнутый круг»: искусственное сближение внутренних цен с европейскими при сохраняющемся разрыве в доходах населения подрывает экономическую стабильность. Ключевой вопрос — оправдана ли точечная помощь монополии ценой общеэкономических потерь?

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