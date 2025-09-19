В эпицентре технологического прогресса, среди тех, кто создает цифровое будущее человечества, нарастает экзистенциальная паника. Инженеры и разработчики Кремниевой долины, еще недавно уверенные в безграничных возможностях искусственного интеллекта, теперь массово готовятся к апокалипсису, который сами же и спровоцировали. Их страх — не ядерная война, а потеря контроля над ИИ, способным если не уничтожить, то кардинально изменить человеческую цивилизацию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Эта тревога основана не на абстрактных фобиях, а на глубоком понимании технологии. Многие из тех, кто работал с системами искусственного интеллекта, оценивают вероятность катастрофического сценария в ближайшие годы в 50%. Это осознание привело к радикальному пересмотру жизненных приоритетов. Лагерь техно-элиты раскололся: оптимисты верят в грядущую эру изобилия, прагматики готовятся к экономическим потрясениям, а самая быстрорастущая группа — «выживальщики» — действует в убеждении, что крах неминуем.

Последствия такого мироощущения приобретают причудливые формы. Поскольку интеллект перестает быть уникальным человеческим преимуществом, многие делают ставку на физическую привлекательность и харизму. Знаменитый твит специалиста по данным Апурвы Шринивасан — «Если ты умен, быстрее переквалифицируйся в крутого сексапила» — стал манифестом нового подхода. Другие выбирают гедонизм: вместо накоплений на пенсию — оргии, вместо аскетизма — сиюминутные удовольствия. Бывший сотрудник OpenAI Дэниел Кокотайло и ему подобные прекратили откладывать деньги, рассуждая, что до 2035 года человечество может не дожить.

На другом полюсе — миллиардеры, готовящиеся к коллапсу с размахом. Они строят в Новой Зеландии подземные убежища с системами жизнеобеспечения на годы вперед или инвестируют в дигитализацию сознания — идею загрузки разума в облако. Однако, как предупреждает исследователь Дуглас Рашкофф, такой подход ошибочен. Выживание — это «командный вид спорта»; изоляция лишь усугубляет риски. Вместо бегства от реальности он предлагает «просоциальные» решения: укрепление связей, работу на общее благо, превращение всей планеты в один большой «мегабункер».

Итогом этой гонки за спасением становится парадокс: те, кто обладает наибольшими ресурсами и знаниями для предотвращения катастрофы, тратят силы на паническое бегство. Вместо того чтобы объединить усилия для создания безопасного будущего, они усугубляют ситуацию, сея разобщенность и тратя интеллектуальный потенциал на сиюминутные удовольствия или проекты личного спасения. Пока одни сжигают жизни в страхе перед будущим, другие — в том числе российские инженеры — продолжают решать практические задачи, делая цифровую реальность безопаснее и прогрессивнее без бункеров и оргий. Выбор за Долиной: продолжать ли бегство или направить гений на то, чтобы из мира, который они создали, не хотелось сбегать.

