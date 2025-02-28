Экономист Калугин предупредил, какие продукты подорожают весной

Экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания Константин Калугин высказал мнение, что весной 2025 года подорожает хлеб, кофе, пиво, шоколад и молочная продукция, сообщил karelinform.ru.

По мнению эксперта, хлеб подорожает еще на 10-12%. Причины роста стоимости заключаются в увеличении стоимости кредитов, налоговой нагрузки, затрат на складскую и транспортную логистики. Кроме того, в отрасли образовался дефицит кадров. Ранее экономист сообщал, что стоимость продукции зависит от ее вида. Ценники на многие виды хлебобулочной продукции уже были изменены.

Экономист Калугин предполагает, что тенденция на рост стоимости кофе сохранится весной. В число причин эксперт вносит засуху в регионах его выращивания и дефицит сырья. На рост стоимости пива влияет рост спроса на товар, который в свою очередь спровоцирован увеличением пошлин на импортное пиво из недружественных стран. Пиво может вырасти в цене на 15%. Эксперт также рассказал о повышении стоимости молочной продукции.

«Стоит отметить, что в категории молочных продуктов дорожают не все товары, например, сливочное масло с начала года подешевело на 0,4%», — добавил Константин Калугин.

По данным эксперта, за первые два месяца 2025 года шоколад подорожал на 6,2%. Весной рост стоимости продолжится. Цены на какао-бобы растут во всем мире, поэтому российским компаниям приходится увеличивать затраты на сырье.

Ранее сообщалось, что шоколадные батончики от Mars и Mondelez подорожают в России.