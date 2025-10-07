Стала известна стоимость минимальной продуктовой корзины для жителей РФ

Стоимость минимального продовольственного набора для одного человека в России продолжает демонстрировать устойчивый рост. По данным заместителя председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, текущая цена потребительской корзины достигла 7304 рублей, что отражает увеличение на 1,6% с начала текущего года. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, эти статистические данные отражают динамику цен на базовый набор товаров, необходимых для поддержания здоровья и обеспечения минимальных физиологических потребностей. Экспертная оценка показывает, что даже при относительно умеренном годовом росте сохраняется постоянное давление на потребительские бюджеты, особенно среди социально уязвимых категорий населения.

Эксперт добавил, что сложившаяся тенденция оказывает непосредственное влияние на реальную покупательную способность граждан. Постепенное подорожание минимального продуктового набора сокращает возможности для формирования сбережений и инвестирования в человеческий капитал, что в перспективе может отразиться на общих показателях экономического благосостояния.

По его мнению, текущая стоимость потребительской корзины выступает важным индикатором социально-экономического самочувствия общества. Мониторинг ценовой динамики позволяет не только оценивать эффективность мер государственной поддержки, но и прогнозировать дальнейшее изменение уровня жизни различных слоев населения в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

