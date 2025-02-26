Стала известна судьба банкнотов евровалюты в этом году

Если раньше наличные были предпочтительным способом для завершения всех видов платежей, то сегодня предпочтение отдается цифровым системам. Это привело к тому, что бумажные деньги используются все реже. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что решение о прекращении обращения банкнот в 100, 200 и 500 евро было принято именно потому, что это нелегкие в использовании банкноты, поскольку они содержат большую сумму и нередко приводят к огромным трудностям при сдаче.

Уточняется, что согласно итогам ряда недавних исследований это наиболее редко использующиеся банкноты, и именно поэтому продолжение их печати не имеет смысла.

Ранее стало известно, как электронная валюта обезопасит граждан и подвергнет банки риску.