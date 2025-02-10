Стала известна зарплата врачей-стоматологов в Кузбассе

Врачи-стоматологи в Кемеровской области зарабатывают больше, чем другие врачи в регионе. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на аналитиков hh.ru.

Уточняется, что за весь прошлый год в Кузбассе было открыто свыше 400 вакансий для врачей-стоматологов, что на четверть больше, чем годом ранее. Медиана зарплат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила более 125 тыс. рублей, и по сравнению годом ранее данная сумма увеличилась более чем на четверть, или на 26 тыс. рублей.

Отмечается, что в целом в Кемеровской области специалисты с квалификацией врача в минувшем году могли рассчитывать на зарплату в 83 тыс. рублей в среднем, т.е. почти на 42 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в общепите Подмосковья.