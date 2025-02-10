Больше 90 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии в общепите Подмосковья

За год зарплаты в сфере общественного питания Московской области в среднем выросли на 30%, достигнув порядка 81,4 тысячи рублей в месяц. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в общепите региона составили аналитики «Авито Работы». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среднюю зарплату 91,4 тысячи рублей (+22% за год) работодатели предлагают официантам. Порядка 83,1 тысячи рублей (+23% за год) составляют ежемесячные доходы подмосковных поваров. Третье место занимают пиццамейкеры — 78,5 тысячи рублей. Годовой прирост зарплат пиццамейкеров стал самым интенсивным в сфере общественного питания Московской области и составил 38%.

По данным «Авито», на 26% за год выросли зарплаты пекарей (в среднем 76,2 тысячи рублей). Сушисты в Подмосковье получают порядка 75,3 тысячи рублей в месяц (+23% за год). Эксперты отметили, что в начале года традиционно наблюдается увеличение спроса на кондитеров, что связано с большим количеством праздников. Растут и зарплатные предложения для специалистов, заключили аналитики.

Ранее стало известно, что москвичи стали чаще обращаться за помощью к бизнес-консультантам.