Стали известны наиболее перспективные профессии будущего

Профессор МГУ Вячеслав Дубынин заявил, что в эпоху повсеместной автоматизации именно такие специальности, как сантехник, окажутся среди самых востребованных и защищенных от замены искусственным интеллектом. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт объясняет это фундаментальным различием между человеком и машиной. Смысл человеческого существования во многом заключается в уникальной способности мозга к творчеству и созданию принципиально нового контекста. В то время как ИИ работает на основе уже загруженных в него данных и алгоритмов, человек может мыслить креативно, находить нестандартные решения и усложнять свои внутренние «нейросети».

По его словам, ключевым последствием этого разрыва становится практическая невозможность автоматизации многих ручных и сложноформализуемых профессий. Яркий пример — работа сантехника. Запрограммировать робота на то, чтобы он мог залезть под раковину, оценить уникальную обстановку и найти место протечки, практически нереально — для этого потребовались бы миллионы различных сценариев.

Эксперт подчеркнул, что будущее рынка труда видится не в конкуренции с ИИ, а в симбиозе, где человек будет полагаться на свой разум, а искусственный интеллект станет помощником. В такой парадигме наибольшую ценность приобретут специальности, сочетающие физическую ловкость, практический интеллект и способность действовать в непредсказуемых условиях, что и делает профессию сантехника одной из самых перспективных.

