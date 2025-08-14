Стали известны наиболее востребованные профессии в Рязанской области

За первые семь месяцев 2025 года работодатели Рязанской области опубликовали на hh.ru более 41 тыс. вакансий. Аналитики выявили интересный парадокс: самые массовые профессии оказались далеко не самыми денежными. Об этом сообщает издание 7info.

Безоговорочными лидерами спроса стали продавцы-консультанты и кассиры — на их долю пришлось 3,2 тыс. предложений (8% от общего числа). Второе место заняли менеджеры по продажам (2,7 тыс. вакансий), третье — операторы call-центра (две тысячи предложений). Вместе торговые, сервисные и административные специальности формируют 52% регионального рынка труда.

Однако размер зарплат рисует иную картину. Курьеры, несмотря на меньшую востребованность, получают медианную зарплату в 148,8 тыс. рублей. Токари (129,2 тыс. рублей) и сварщики (117,5 тыс. рублей) также входят в тройку наиболее высокооплачиваемых профессий. При этом уборщицы, несмотря на стабильный спрос, зарабатывают в среднем всего 33,2 тыс. рублей — на 34 тыс. меньше средней зарплаты по области.

Таким образом, в Рязанской области работодатели активно ищут продавцов и менеджеров, но готовы платить больше за квалифицированных рабочих и курьерские услуги. Такая ситуация может привести к перетоку кадров в более доходные сферы, особенно среди молодых специалистов.

