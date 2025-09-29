Стали известны наиболее востребованные профессии в Рязанской области

Рынок труда Рязанской области демонстрирует устойчивый тренд: практически каждое второе предложение трудоустройства в регионе приходится на рабочие и производственные специальности. Согласно актуальной статистике hh.ru, в августе 2025 года из восьми тысяч доступных вакансий около 3,9 тыс. относились к этим направлениям, что свидетельствует о структурных изменениях в экономике региона. Об этом сообщает издание 7info.

Парадоксальная ситуация складывается в сфере трудоустройства — при высоком спросе со стороны компаний наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Индекс hh, наглядно демонстрирующий соотношение резюме и вакансий, в сегменте «Рабочий персонал» достиг показателя 2,7, а в «Производстве» — 2,5. Эти цифры означают, что на одно предложение трудоустройства претендует всего два-три специалиста, создавая беспрецедентные возможности для соискателей.

В условиях жесткой конкуренции за кадры работодатели существенно пересматривают систему оплаты труда. За годовой период медианная зарплата в производственном секторе выросла на 19%, достигнув 90,1 тыс. рублей, тогда как в целом по региону этот показатель увеличился на 13%. Особенно впечатляюще выглядят предложения для «синих воротничков» — технологи по ЛКМ и наладчики станков с ЧПУ могут рассчитывать на ежемесячный доход до 300 тыс. рублей, что сопоставимо с заработком топ-менеджеров.

Общероссийская статистика подтверждает рязанские тенденции: свыше 100 тыс. федеральных вакансий в рабочих профессиях предлагают заработную плату от 300 тыс. рублей. Такой уровень дохода втрое превышает средние показатели по стране, указывая на стратегический курс предприятий на привлечение высококвалифицированных специалистов. Сложившаяся ситуация знаменует переход к новой экономической реальности, где рабочие профессии становятся не только востребованными, но и финансово привлекательными, формируя устойчивый запрос на профессиональное образование в технических направлениях.

