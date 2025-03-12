Стали известны наиболее востребованные профессии в Рязанской области

Стали известны наиболее популярные профессии в Рязанской области в текущем году. Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что первую строчку рейтинга профессий занимают электромонтажники. За месяц указанных специалистов искали свыше полтысячи работодателей. На втором месте оказалась профессия менеджера по продажам, имеющая более 400 вакансий в регионе. Третью строчку поделили продавцы-консультанты и кассиры, на них приходится свыше 300 новых рабочих мест.

Добавляется, что средняя зарплата электромонтажника в Рязанской области на сегодняшний день составляет 86 тыс. рублей, менеджера по продажам — около 79 тыс. рублей, продавцов и кассиров — почти 49 тыс. рублей.

Отмечается, что самая большая зарплата зафиксирована в вакансиях для курьеров, она составила более 144 тыс. рублей.

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