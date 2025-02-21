Эксперт Смирнова пояснила, почему компании все чаще нанимают сотрудников старше 40 лет

В нашей стране наблюдается устойчивый рост вакансий для сотрудников старше 40 лет. Руководитель проектов по подбору персонала высшего звена Ирина Смирнова назвала причины такого положения вещей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, одним из ключевых факторов роста вакансий для старших сотрудников является их уникальный опыт и квалификация. Поколение «40+» имеет значительные преимущества перед молодыми коллегами, а именно качественное базовое образование, накопленный опыт работы в условиях различных экономических кризисов. Указанные качества становятся особенно важными в условиях нестабильной экономической ситуации, когда компании должны быстро адаптироваться к новым реалиям.

Эксперт добавила, что при этом тенденция к отказу от предвзятости по возрасту только усиливается.

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