Стали известны наиболее высокооплачиваемые вакансии в Рязани в марте

В Рязани в текущем месяце наиболее высокая зарплата предлагается инженеру-технологу по станкам ЧПУ, работодатели предлагают кандидатам оплату труда в размере от 150 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на данной должности в обязанности входит разработка технологии обработки, написание программ для станков, наладка и обучение персонала.

Отмечается, что вторую строчку по уровню зарплат занимает менеджер по продажам с зарплатой от 120 тыс. рублей. Кроме того, среди самых привлекательных предложений текущего месяца значится вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами с доходом от 103 тыс. рублей. А замыкает пятерку топовых предложений марта вакансия заведующего производством на молочном комбинате с доходом от 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области трудоустроили почти 60 тыс. жителей с инвалидностью.