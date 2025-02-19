Стали известны новые детали 16-го пакета антироссийских санкций ЕС

Не менее 48 физических и 35 юридических лиц из России будут включены в санкционные списки Европейского союза в рамках 16-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию от европейских дипломатов.

Согласно их сведениям, ограничения для юридических лиц будут включать заморозку активов в ЕС, если таковые имеются. Что касается физических лиц, им будет запрещен въезд на территорию стран союза.

В новый пакет санкций также войдут 13 банков, которым будет запрещен доступ к системе SWIFT, а также множество других физических лиц и компаний, по информации газеты The Financial Times.

Кроме того, Европейский союз намерен постепенно начать запрещать импорт определенных видов алюминиевой продукции из России.

Как сообщает издание Politico, будет введен и запрет на экспорт хрома и ряда химических веществ, а также на обслуживание газовых и нефтяных перерабатывающих заводов. Однако полный запрет на российский СПГ в новом пакете не предусмотрен.

Кроме того, агентство Bloomberg информирует, что санкции будут включать запрет на транзакции с некоторыми российскими портами и аэропортами. Окончательное утверждение шестнадцатого пакета санкций главами МИД ЕС состоится 24 февраля, и он начнет действовать в тот же день.

Ранее сообщалось, что США не снимут санкции с России до заключения соглашения с Украиной.