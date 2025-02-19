США отказываются снять санкции с РФ до подписания соглашения с Украиной

Белый дом не станет рассматривать вопрос снятия санкций с Россией до тех пор, пока Москва не подпишет мирное соглашение с украинским правительством. Такое заявление сделал Марко Рубио, руководитель Госдепартамента Соединенных Штатов, его слова привело агентство Bloomberg.

Издание сослалось на некий информированный источник, согласно которому Рубио совершил серию телефонных звонков после встречи представителей США и России в Эр-Рияде. Госсекретарь сообщил европейским политикам, среди которых были главы МИД Британии, Германии, Италии и Франции, что Белый дом не планирует ничего делать с антироссийскими санкциями. Это будет продолжаться до тех пор, пока РФ не подпишет соглашение, которое урегулирует конфликт на украинской территории.

При этом в официальном отчете Госдепа про санкции в отношении России ничего не говорится. Там только сказано, что два государства соглашаются оставаться в тесном контакте между собой до тех пор, пока движется работа по завершению украинского конфликта.

Ранее представители Евросоюза заявили, что не отменят санкции в отношении РФ, даже если это сделают Соединенные Штаты. Напротив, в Европе планируют ввести новый, уже 16-й пакет санкций против России.