Стали известны планы китайского автопрома

Автопроизводители Поднебесной оказали значительное влияние на рынок, вытесняя западных конкурентов. Так, с января по март включительно в Европе продали свыше 150 тыс. автомобилей китайских брендов, и свыше 70% из них оказались с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Pravda.ru.

Уточняется, что это наиболее высокая доля указанных автомобилей за пять лет, особенно заметно в Чехии.

Отмечается, что компания BYD, изначально планировавшая предлагать только электромобили, вынуждена остановиться на подключаемых гибридах. Аналогичная ситуация и у SAIC с MG. Также Dongfeng, делавший вначале ставку на электромобили, сегодня предлагает в большинстве своем автомобили с двигателями внутреннего сгорания и гибриды.

Ранее автоэксперт Балабас пояснил, почему ремонт китайских авто дорого обходится.