Стали известны последствия открытия крупнейшего месторождения золота в мире в Китае

В Поднебесной группа экспертов выявила крупнейшее месторождение золота на Земле, названное месторождением Вангу, оно расположено в регионе Хунань. По данным экспертов, предполагается наличие почти тысячи тонн чистого золота, стоимость которого составляет около 83 млрд долларов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что в рамках анализа были изучены несколько нитей, 40 из которых показали высокую концентрацию золота, то есть в среднем 138 г на тонну породы. Тем не менее месторождение находится на глубине почти двух километров, что требует сложного вмешательства для его добычи.

Отмечается, что в целом открытие в Хунани укрепляет позиции КНР в мировой золотой промышленности. В позапрошлом году в стране было добыто 370 тонн золота, что опередило такие традиционных производителей, как Австралия, Россия и Канада. Масштабы нового месторождения дают Поднебесной конкурентное преимущество и обещают расширение отечественной добычи в ближайшие годы.

Добавляется, что при этом интенсивная добыча золота несет с собой серьезные экологические риски. Так, неконтролируемый рост добычи может привести к чрезмерному расширению горнорудной деятельности, нарушая экосистемы и влияя на флору и фауну. Таким образом, долгосрочное отсутствие устойчивой политики в указанной отрасли может вызвать необратимые экологические последствия в регионе.

Ранее сообщалось, что китайские геологи обнаружили запасы золота на $82,8 млрд.