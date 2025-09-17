Стали известны причины дефицита кадров в России

Рекордно низкий уровень безработицы в России, достигший 2,2% в июне 2025 года, представляет собой парадоксальное явление для экономики. С одной стороны, это свидетельствует о высокой занятости населения, с другой — обнажает острую проблему кадрового дефицита, который становится тормозом дальнейшего развития. Как отмечает профессор РАНХиГС Александр Щербаков, текущая ситуация сложилась благодаря резкому экономическому переформатированию — импортозамещению и росту оборонного комплекса, создавшим массовый спрос на рабочую силу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, тем не менее этот эффект постепенно ослабевает на фоне ожидаемого замедления темпов экономического роста.

Эксперт подчеркнул, что за видимым благополучием скрываются системные проблемы: скрытая безработица, когда работники формально трудоустроены, но не имеют полноценной нагрузки, и критически низкая производительность труда. Восполнить кадровый дефицит за счет иностранной рабочей силы или неквалифицированных сотрудников — не решение проблемы. Выход — в целенаправленной подготовке квалифицированных кадров и повышении производительности труда. Эти меры позволят сохранить позитивную динамику рынка труда, которая уже отражается в росте реальных заработных плат.

По его мнению, России предстоит решить сложную задачу: поддерживать низкую безработицу через качественное экономическое развитие, одновременно трансформируя систему подготовки кадров и повышая эффективность труда. От этого зависит, сможет ли страна избежать нового витка роста безработицы в условиях замедления экономики.

