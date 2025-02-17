Стали известны причины опасности приобретения жилья в рассрочку

Банк России зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки. По словам члена Московской гильдии риелторов Антона Велихова, рассрочка при покупке квартиры является способом обойти сверхвысокие проценты по ипотеке. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что рынок жилья в столичном регионе затоварен: нового жилья много, а приобретать некому, поскольку ипотека дорогая. Однако проблема как раз в том, что само жилье при рассрочке стоит дороже, чем если брать его в ипотеку, то есть рассрочка изначально заложена в стоимость квадратного метра.

По мнению эксперта, помимо этого, в большинстве договоров прописаны условия о том, что при невыплате следующих платежей покупатель теряет уже внесенные деньги. При этом размер штрафа за невыплату платежа по рассрочке не регулируется законом, поэтому указанный штраф может превышать размер первоначального платежа. В результате покупатель может лишиться и квартиры, и вложенных денег.

Ранее эксперт Сырцов назвал плюсы приобретения жилья в рассрочку.