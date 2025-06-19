Стали известны пути изменения рынка услуг в этом году

Российский рынок услуг для активного отдыха переживает настоящий бум. По данным «Авито Услуги», в 2025 году резко вырос спрос на краткосрочные и доступные форматы досуга на природе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта Александра Семочкина, лидерами роста спроста на платформе сегодня являются аренда велосипедов, выросшая почти на 200%, а также прокат гидроциклов (+170%), квадроциклов (+160%) и SUP-бордов (+54%).

Он добавил, что главными плюсами нового тренда «локального активного досуга» являются минимальная логистика, спонтанное бронирование, доступность для частного бизнеса, отказ от владения в пользу аренды и рост спроса в регионах с природными ресурсами.

По мнению эксперта, рынок переживает структурные изменения, создавая идеальные условия для развития малого бизнеса в сфере активного отдыха. Тенденция показывает, что россияне все чаще выбирают быстрый, доступный и физически активный отдых рядом с домом, что открывает новые возможности для предпринимателей в регионах.

Ранее сообщалось, что прокат электросамокатов в Челябинске заблокирован по инициативе Следственного комитета.