Стали известны уроки, полученные Starbucks и McDonald's

Одним из ключевых преимуществ современной жизни является возможность сделать заказ, не выходя из машины, поскольку это проще и эффективнее. Сегодня многие банки, химчистки и даже магазины алкоголя предлагают аналогичное удобство. Тем не менее не обошлось без проблем в указанном бизнес-направлении. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что в Starbucks пять лет назад клиент, работавший водителем, получил серьезные ожоги, и суд присяжных присудил ему 50 млн долларов, поскольку тот получил травму, пролив горячий чай на себя. Аналогичный случай был и в ситуации с McDonald's, где клиентка получила серьезные ожоги от горячего кофе. В обоих случаях присяжные признали компанию ответственной за произошедшее.

Отмечается, что указанные ситуации подчеркивают, что удобство сервиса «драйв-ин» может сопровождаться порой значительными рисками для клиентов.

Ранее сообщалось, что Starbucks обязали выплатить $50 млн мужчине, пролившему чай на пенис.