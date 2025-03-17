Starbucks обязали выплатить $50 млн мужчине, пролившему чай на пенис

В Лос-Анджелесском суде вынесено решение, обязывающее сеть кофеен Starbucks выплатить $50 млн мужчине, получившему серьезные ожоги полового органа из-за пролитого на него горячего чая. Телеграм-канал Baza сообщил , что в результате инцидента орган утратил свою функциональность.

Несчастный случай произошел в 2020 году, когда Майкл Гарсия, забирая свой заказ в Starbucks, случайно опрокинул стакан с горячим напитком. Причиной стала ненадежно закрепленная крышка. Наибольший вред был причинен его половым органам.

Гарсия был экстренно госпитализирован, где врачи диагностировали ожоги третьей степени. Адвокат пострадавшего сообщил, что, несмотря на курс реабилитации в специализированном ожоговом центре, восстановить функции органа не удалось. Отмечается, что орган изменил размер и цвет, а также утратил способность к эрекции.

Изначально моральный и физический ущерб был оценен юристами в $50 млн. После пяти лет судебных разбирательств суд принял сторону Гарсии и обязал Starbucks выплатить компенсацию. Представители сети кофеен выразили несогласие с суммой компенсации и заявили о намерении обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России.