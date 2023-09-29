«Стали недоступны гражданам»: выяснилось, какие услуги перестали пользоваться спросом после ввода санкций

Малый бизнес в России адаптировался к изменениям, связанным с санкциями, и лишь некоторые сферы до сих пор не могут прийти в себя.

Об этом рассказала экономист, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

«Сейчас, несмотря на очевидные сложности, малый бизнес, в котором в 2023 году оказались задействованы порядка 30 млн человек, в целом чувствует себя в РФ неплохо, адаптировавшись к новым условиям», — отметила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие результаты, добавила Тарасова, стали возможны благодаря мерам государственной поддержки. Желающие открыть свое дело на сегодняшний день могут рассчитывать на льготные кредиты, гранты, гарантии возврата средств банкам и другие возможности. Кроме того, число административных проверок в последнее время уменьшилось.

«Если сравнивать количество занятых предпринимателей в сфере услуг, здесь превалирует торговля – около 37%. На втором месте находится транспортировка и хранение – 12,51%. Консультационная и научно-техническая деятельность составляют 7,81%, строительство и недвижимость – около 12%», — уточнила эксперт.

При анализе статистики поисковых запросов в «Yandex Wordstat», продолжила она, можно заметить, что количество запросов по ключевому слову «магазин» увеличилось в последнее время на 19 млн в сравнении с 2021 годом и на 12 млн в сравнении с февралем 2022 года. А вот, например, число запросов по словам, связанным с деятельностью туристических агентств, снизилось на 30 тыс.

«Эти данные иллюстрируют, что часть бизнесов, связанных, например, с повседневными потребностями граждан, продолжает активно развиваться. А вот те, услуги которых заметно подорожали, либо стали недоступны части граждан по политическим причинам, например, санкционная ситуация или визовые сложности в туризме, испытывают серьезные сложности», — подытожила Тарасова.

Ранее стало известно, что средний размер займов в ломбардах вырос в Московском регионе.