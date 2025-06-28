Стало известно число россиян, у которых формируется накопительная пенсия

У 72,8 млн российских граждан формируется накопительная пенсия. Такие данные приводит Социальный фонд РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным, формирование накопительной пенсии сегодня идет у 72,8 миллиона россиян.

Накопительная часть пенсии формируется отчислений компании-работодателя и дохода от их инвестирования. Денежные средства накапливаются на специальном лицевом счете.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и Социальный фонд России вкладывают деньги в акции и облигации, а если инвестиции прибыльные, то сумма накоплений увеличивается.

Накопительная пенсия назначается мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет. С 1 января максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии установлено в размере 270 месяцев.

Ранее сообщалось о том, что депутат Мособлдумы Никитин объяснил, что нужно для получения максимальной пенсии.