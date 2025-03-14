Стало известно, где находятся наибольшие запасы РЗМ в России

Дональд Трамп выразил заинтересованность в значительных залежах редкоземельных металлов (РЗМ) в России. РБК представил карту с информацией о количестве и местоположении российских месторождений.

Редкоземельные металлы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан, и 14 лантаноидов. Они обладают серебристо-белым цветом, пластичностью и электропроводностью. Исключением является прометий, один из лантаноидов, обладающий природной радиоактивностью из-за отсутствия стабильных изотопов.

Остальные РЗМ не радиоактивны в чистом виде, однако добываемые руды могут содержать радиоактивные примеси. РЗМ находят применение в различных отраслях, включая энергетику, микроэлектронику, металлургию, машиностроение, наукоемкие и ядерные технологии, а также в производстве вооружений, аэрокосмической техники и медицинского оборудования.

Ранее Трамп предлагал сделку по украинским месторождениям РЗМ в обмен на военную помощь, а позже заявил, что заинтересован и в российских запасах. РЗМ в РФ оцениваются Минприроды более чем в 28 млн тонн, причем большая их часть, около 46%, находится в Мурманской области, согласно отчету за 2022 год.

Единственное разрабатываемое месторождение в России — Ловозерское в Мурманской области, где добывается лопарит, содержащий ниобий, тантал, цирконий, неодим, празеодим и другие РЗМ.

Неодим и празеодим наиболее важны для развития независимой от Китая высокотехнологичной промышленности, так как используются в производстве мощных магнитов для электроники, включая электромобили и дроны.

Ранее сообщалось, что США взяли паузу в переговорах с Украиной по добыче ресурсов.