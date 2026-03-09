Максимальный срок рассрочки в России ограничат шестью месяцами

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила для сервисов рассрочки. Закон вводит единые требования к таким договорам, ограничивает максимальный срок выплат и обязывает операторов передавать данные в бюро кредитных историй при превышении определенной суммы задолженности. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По словам депутата, изменения закреплены федеральным законом № 283-ФЗ и распространяются на договоры рассрочки, заключенные после 1 апреля. Теперь максимальный срок такой формы оплаты не может превышать шести месяцев.

Одновременно покупатели получают право досрочно погашать рассрочку — полностью или частично — без дополнительных комиссий и штрафов. Новые нормы направлены на формирование прозрачных условий работы сервисов оплаты частями и защиту потребителей.

Гаврилов уточнил, что вводится и дополнительный механизм контроля долговой нагрузки. Если сумма новой рассрочки вместе с уже существующей задолженностью перед оператором превышает 50 тысяч рублей, оформить договор без передачи данных в Бюро кредитных историй будет невозможно.

По мнению парламентария, регулирование должно упорядочить рынок сервисов «покупай сейчас — плати потом» и снизить риски для граждан, которые активно пользуются такими инструментами при покупке товаров и услуг.

