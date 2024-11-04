«Ъ»: стало известно имя нового гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в «Ростех», Юрий Слюсарь в скором времени уйдет со своего поста, его место может занять глава Объединенной двигательной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что на смену Бадехе на нынешнем посту придет руководитель «ОДК Климов» Александр Грачев.

Напомним, что авиастроительную корпорацию Юрий Слюсарь возглавлял почти десять лет. Однако мнения госкопорации «Ростех» о кадровых перестановках в указанных организациях пока нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с гендиректором ПАО «ОАК».