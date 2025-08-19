Стало известно, к чему приведет ужесточение правил для мигрантов в России

В России началось масштабное ужесточение правил трудоустройства иностранных работников. В 32 регионах полностью запрещена работа мигрантов в курьерских службах, вводится обязательная аттестация для таксистов и курьеров с проверкой знания русского языка и норм поведения. Эти меры стали частью системной чистки миграционной политики. Как поясняет HR-специалист Зулия Лоикова, большая часть мигрантов традиционно работала в серой зоне. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, новые правила призваны структурировать отрасль и создать единые стандарты. Квота на иностранных работников в строительстве снизится с 80% до 50%, что отражает общий тренд на сокращение доли мигрантов в ключевых отраслях.

Эксперт обращает внимание на парадоксальную ситуацию: россияне не спешат занимать низкооплачиваемые позиции в ЖКХ и строительстве, но активно идут в курьерские службы и такси. Молодые специалисты с высшим образованием выбирают доставку вместо работы по профессии — здесь можно заработать свыше 100 тыс. рублей против средних 70 тыс. рублей у инженеров. То же касается и старшего поколения с несколькими дипломами.

По ее мнению, сокращение миграционных квот без создания привлекательных условий для местных кадров приведет к острому дефициту работников. Отрасли, традиционно зависевшие от иностранной рабочей силы, столкнутся с коллапсом. Уже к 2030 году Россия может столкнуться с системным кадровым кризисом, если не будут предложены комплексные решения по мотивации соотечественников.

Ранее сообщалось, что в России закроют часть отраслей для иностранцев.