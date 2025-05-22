Стало известно, как новый налог в Британии заставляет бренды уменьшать ударные качества алкоголя

В последнее время покупатели отмечают тенденцию сокращения содержания алкоголя в напитках, производимых для британского рынка. Объяснением тому являются недавние изменения в системе налогообложения алкогольной продукции в Великобритании, в итоге которых более крепкие напитки облагаются высокими налогами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что, таким образом, акциз на стандартную бутылку вина (750 мл) крепостью 8% составляет 1,54 фунта стерлингов (около 165 руб.), в то время как для бутылки крепостью 10,5% он составляет 2,33 фунта стерлингов (около 250 руб.).

Подчеркивается, что именно по указанной причине многие производители снижают крепость своих вин и пива с целью избежать удорожания и сокращения прибыли.

Ранее эксперт Катаржин назвал минимальную цену бутылки качественного вина.