Стало известно, как СБП переманивает триллионы и заставляет банки платить больше

По данным за второй квартал 2025 года, через сервис было совершено 3,2 млрд операций на общую сумму 22,2 трлн руб. Отмечается, что рост объемов был обеспечен прежде всего увеличением количества переводов, в то время как средний чек снизился до 6,9 тыс. руб.

Значительным катализатором популярности СБП стало расширение бесплатного лимита. С 1 мая 2024 года переводы между счетами одного человека (me2me) в размере до 30 млн руб. в месяц были полностью освобождены от комиссии. Это решение привело к увеличению доли таких операций и росту числа активных клиентов, пользующихся сервисом.

Усиление конкуренции стало одним из ключевых последствий распространения СБП. Небольшие банки и кредитные организации, аффилированные с маркетплейсами, получили дополнительные преимущества в борьбе за клиентов.

В ответ на это крупные банки были вынуждены повышать ставки по депозитам, чтобы удержать пассивы, а также активнее внедрять новые продукты, такие как семейный банкинг и программы лояльности.

Как отмечают эксперты, поведение клиентов также претерпело изменения. У граждан значительно увеличилось количество финансовых продуктов от разных организаций. Кроме того, количество дебетовых карт в одном кошельке в среднем выросло до четырех. Отмечается также, что пользователи стали активнее использовать СБП для конвертации валют.

Несмотря на такие удобства системы, оперативность переводов обострила проблему мошенничества. По словам экспертов, злоумышленники активизировали свою деятельность на этом фоне, поэтому банкам приходится развивать и внедрять новые методы борьбы с киберпреступностью.

