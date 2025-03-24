Стало известно, какие покупки в магазине может заблокировать банк

Банк может заблокировать карту, если будут подозрения, что она украдена, рассказала агентству «Прайм» завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

Также в целях безопасности банк блокирует карты, если пользователь несколько раз ввел неверный ПИН-код. Карту блокируется, если покупатель превысил установленный лимит.

Банки отслеживают географическое расположение и частоту операций своих клиентов. На основании полученных данных банк может принять решение заблокировать карту в чужом регионе или стране, а также сомнительные крупные сделки.

Данные меры направлены на предотвращение кражи денежных средств или мошеннических операций.

Ранее сообщалось о том, что кузбассовец украл из супермаркета спиртные напитки на сумму 20 тыс. руб.