Стало известно, какие сроки вкладов приносят заметно больше прибыли
Экономист Балынин: высокие ставки вкладов зафиксированы на срок девять месяцев
Фото: [istockphoto.com/Professor25]
Экономист Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в текущих условиях наиболее высокую доходность обеспечивают краткосрочные банковские вклады. Он отметил, что данный формат размещения средств остается оптимальным, учитывая постепенное снижение процентных ставок, передает Стерлеград.
Согласно данным банковского сектора, объем вкладов граждан достиг ₽60,7 трлн. Средний депозит составляет около ₽651 тыс. Балынин указал, что банки предлагают трехмесячные вклады под 14–16% годовых. При размещении ₽100 тыс. доход достигает ₽3,5–4 тыс. за квартал. Продление на шесть месяцев увеличивает прибыль до ₽7–8 тыс.
Наиболее высокие ставки зафиксированы на срок девять месяцев — до 15,5%. При таком варианте вкладчик может получить около ₽11 тыс. дохода. При размещении средств на год ставка снижается до 12–14%, итоговая прибыль достигает ₽14 тыс.
Экономист отметил, что стратегия последовательного продления вкладов на короткие периоды позволяет регулярно обновлять условия, поскольку банки корректируют ставки плавно. В качестве альтернативы он назвал депозиты, привязанные к ключевой ставке Центробанка. При ее снижении ниже 10% в ближайшие 1,5–2 года такие инструменты будут наиболее эффективны для сроков от года до полутора.
Балынин также рекомендовал держать часть средств на накопительных счетах с ежедневным начислением процентов. По его словам, такие продукты обеспечивают доступ к деньгам, однако ставки по ним могут изменяться. На рынке предлагаются условия от 9 до 16% годовых, преимущественно для новых клиентов или при подключении дополнительных услуг.
Ранее в Дубне открылась масштабная выставка уникальных денежных знаков.