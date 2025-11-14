Стало известно, какие сроки вкладов приносят заметно больше прибыли

Экономист Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в текущих условиях наиболее высокую доходность обеспечивают краткосрочные банковские вклады. Он отметил, что данный формат размещения средств остается оптимальным, учитывая постепенное снижение процентных ставок, передает Стерлеград .

Согласно данным банковского сектора, объем вкладов граждан достиг ₽60,7 трлн. Средний депозит составляет около ₽651 тыс. Балынин указал, что банки предлагают трехмесячные вклады под 14–16% годовых. При размещении ₽100 тыс. доход достигает ₽3,5–4 тыс. за квартал. Продление на шесть месяцев увеличивает прибыль до ₽7–8 тыс.

Наиболее высокие ставки зафиксированы на срок девять месяцев — до 15,5%. При таком варианте вкладчик может получить около ₽11 тыс. дохода. При размещении средств на год ставка снижается до 12–14%, итоговая прибыль достигает ₽14 тыс.

Экономист отметил, что стратегия последовательного продления вкладов на короткие периоды позволяет регулярно обновлять условия, поскольку банки корректируют ставки плавно. В качестве альтернативы он назвал депозиты, привязанные к ключевой ставке Центробанка. При ее снижении ниже 10% в ближайшие 1,5–2 года такие инструменты будут наиболее эффективны для сроков от года до полутора.

Балынин также рекомендовал держать часть средств на накопительных счетах с ежедневным начислением процентов. По его словам, такие продукты обеспечивают доступ к деньгам, однако ставки по ним могут изменяться. На рынке предлагаются условия от 9 до 16% годовых, преимущественно для новых клиентов или при подключении дополнительных услуг.

