Стало известно, какой будет ключевая ставка ЦБ в 2026 году

К 2026 году финансовая система России может вступить в фазу заметных изменений. По прогнозу экономиста Александра Разуваева, ключевая ставка ЦБ способна опуститься до 12–13%, что станет вынужденной мерой для предотвращения рецессии, даже если инфляция не покажет существенного снижения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что такое смягчение денежно-кредитной политики призвано стимулировать экономическую активность. Ожидается, что следствием станет оживление фондового рынка и заметный рост котировок акций. Вместе с ключевой ставкой начнут снижаться и проценты по банковским продуктам: депозиты могут подешеветь до 10–12%, а кредиты станут доступнее для населения и бизнеса.

По мнению аналитика, одновременно с этим граждан может ждать укрепление доллара примерно до ста рублей, а инфляция, по оценкам, стабилизируется в диапазоне 4–6%. Однако параллельно вероятен рост цен на отдельные товары и услуги — в первую очередь на бензин и электроэнергию, что станет прямым следствием планируемого повышения НДС.

Он резюмировал, что общая картина выглядит противоречивой: с одной стороны, удешевление кредитов и подъем на бирже, с другой — ослабление рубля и рост издержек в отдельных секторах. Экономика окажется в ситуации, где стимулирование роста будет балансировать с сохранением стабильности цен.

Ранее аналитик Шнейдерман заявил, что снижение ключевой ставки должно укрепить рубль.