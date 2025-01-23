Стало известно, кому положена 13-я зарплата в феврале-марте

В феврале-марте некоторые россияне могут получить 13-ю зарплату. Это будет зависеть от позиции компании-работодателя по этому вопросу, сообщил «Газете.ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

Поощрить могут как всех сотрудников, так и отдельных специалистов, сказал он. Премировать работников компании не обязаны. Решение о поощрениях и их сумме принимает руководство компании.

Специального списка должностей и профессий, представителям которых положена 13-я зарплата, не существует. Компания может выплатить премию за особые достижения в результате или трудовые заслуги.

«Если эта стимулирующая выплата предусматривается для большинства работников, допустимо устанавливать разные величины премирования в зависимости от стажа, квалификации, личных достижений и других критериев», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что юрист Иванова сочла невозможной практику обязательной выплаты 13-й зарплаты.