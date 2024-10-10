Стало известно, кому повысят пенсии с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года будут увеличены пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей в гражданской сфере, а также граждан старше 80 лет, сообщила в интервью РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

В следующем месяце будут произведены перерасчет и возобновление доплат. Гражданам, которым исполнилось 80 лет, будут выплачивать 16 269,76 рублей в месяц, отметила собеседница издания.

Повышенные выплаты ожидают жителей Крайнего Севера.

Работники угольной промышленности и летчики имеют право на доплаты, если их трудовой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Также с 1 ноября будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, завершивших трудовую деятельность в октябре. Эксперт напомнила, что в этом году размер ежемесячной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8 134,88 рублей.

Ранее Мособлдума приняла закон об увеличении доплат одиноко проживающим пенсионерам.