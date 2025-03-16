Стало известно, кому повысят пенсию с 1 апреля

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии, сообщила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

Эту выплату получают граждане, которые по каким-то причинам не наработали нужный трудовой стаж, также она назначается инвалидам, гражданам, потерявшим кормильцам и детям, оба родителя которых неизвестны.

Социальная пенсия будет проиндексирована с учетом роста прожиточного минимума пенсионера. С 1 апреля размеры выплат вырастут на 14,75% (в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%). Таким образом, средний размер социальной пенсии составит 15 456 руб.

Повышенные социальные пенсии получат около 4,2 млн российских граждан.

Ранее сообщалось о том, что юрист Голубева назвала категории россиян, чьи зарплаты вырастут до 1 октября.