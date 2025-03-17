Стало известно о более чем триллионном убытке «Газпрома» за 2024 год

Опубликован отчет компании «Газпром по РСБУ за прошлый год. Судя по документам, ее убыток на протяжении года составил 1,076 трлн руб. Об этом сообщило РИА Новости.

На протяжении 2024 года «Газпром» по российской системе бухгалтерского учета получил убытков в 1,076 трлн руб.

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности, оказали снижение рыночной стоимости акций и рост расходов по отложенному налогу на прибыль», — указано в документе.

Рыночная стоимость акции на протяжении года упала на 852 млрд руб. Расходы на налоги возросли на 444 млрд руб. из-за повышения ставки налога до уровня в 25% с нового года.

Ранее западная пресса сообщила, что США начали вести предварительные переговоры с «Газпромом», чтобы выяснить его потенциал для участия в различных глобальных проектах. Американская сторона пытается для себя прояснить саму возможность сотрудничества с российским холдингом в сфере выполнения программ на территории Азии и Европы.