США начали вести переговоры с «Газпромом» для выполнения совместных проектов

Соединенные Штаты начали вести предварительные переговоры с компанией «Газпром», чтобы выяснить ее потенциал для участия в различных глобальных проектах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, все переговоры пока находятся на ранней стадии. Американская сторона пытается выяснить для себя саму возможность сотрудничества с российским холдингом в сфере выполнения различных глобальных проектов на территории Азии и Европы.

«Были предварительные контакты по этому вопросу, но неясно, кто ведет переговоры и вовлечена ли администрация Трампа напрямую», — указали журналисты со ссылкой на информацию от европейских экспертов.

Агентство добавило, что «Газпром» имеет собственный интерес в таких переговорах. Он пытается добиться помощи от США в перезапуске линий газопровода «Северный поток», которые прекратили работу из-за диверсий.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура обвинила двух топ-менеджеров «Газпрома» в выводе 150 млрд руб. в личных целях. От них потребовали вернуть украденное, иск по этому поводу уже направлен в суд. В конце марта 2025 года его начнут рассматривать.