Стало известно о намерении Shell купить компанию BP после падения ее стоимости

Британский нефтегазовый гигант Shell изучает возможность приобрести своего конкурента — компанию BP. Об этом стало известно агентству Bloomberg. Отмечается, что окончательное решение о сделке будет принято в зависимости от динамики стоимости акций BP, которая в последнее время снижается.

За последний год акции BP снизились на треть своей стоимости, в результате чего рыночная оценка компании опустилась примерно до £56 млрд (около $74 млрд). В то же время рыночная капитализация Shell достигла £149 млрд (примерно $197 млрд).

Как отмечают эксперты, если сделка состоится, это станет одним из самых крупных поглощений в истории нефтегазовой промышленности. Важно отметить, что ранее Shell и BP были прямыми конкурентами, борясь за долю на мировом рынке.

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