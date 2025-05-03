Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца года

В конце текущего года Уоррен Баффет, 94-летний американский инвестор, оставит пост главы конгломерата Berkshire Hathaway. Об этом он сообщил на ежегодном общем собрании акционеров компании. Информация предоставлена «РБК Инвестициями», которые вели трансляцию мероприятия.

В завершение текущего года Уоррен Баффет обратится к членам совета директоров с просьбой рассмотреть кандидатуру Грега Абеля на должность генерального директора.

«Я думаю, что пришло время, когда Грег [Абель] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил он.

Баффет подчеркнул, что он по-прежнему готов оказать поддержку, но окончательное решение останется за Абелем.

В данный момент 94-летний Баффет занимает пост генерального директора и председателя совета директоров в конгломерате.

Ранее сообщалось, что холдинг Баффета избавился от крупного пакета акций Apple и Bank of America.