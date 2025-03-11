Стало известно о планах Трампа по созданию предприятий по очистке металлов на военных базах

Администрация президента США Дональда Трампа хочет проводить создание промышленных предприятий, которые будут очищать и перерабатывать металлы, на территории американских военных баз. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, Соединенные Штаты предпринимают усилия по увеличению добычи в стране критически важных металлов, чтобы успешно конкурировать с Китаем. Многие крайне важные для американской военной промышленности минералы и редкоземельные металлы обрабатываются в КНР. Вашингтон по этой причине стал тревожиться, что потеряет к ним доступ по результатам торговой войны. По этой причине принято решение создавать собственную добычу и обработку таких полезных ископаемых.

Сам Трамп пообещал принять «исторические меры» по резкому увеличению выпуска такого сырья. По его утверждению, вскоре будет назначен спецпредставитель президента по критически важным полезным ископаемым. Предприятия, которые будут выпускать такие металлы, будут размещаться на территории военных баз для их большей безопасности.

Ранее в США заявили, что не планируют ужесточать санкции в отношении России. Госсекретарь Рубио отметил, что администрация Дональда Трампа располагает определенными средствами для ужесточения санкций, но не хотела бы их применять.