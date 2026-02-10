Стало известно о возможном уходе водителей из такси из-за закона о локализации

С 1 марта в России начинает действовать закон, обязывающий использовать для таксомоторных перевозок автомобили, соответствующие требованиям локализации. В ближайшее время будет опубликован окончательный список разрешенных моделей.

В предварительный перечень включили более 20 моделей от российских производителей и сборки, среди которых автомобили марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Список могут дополнить модели Haval, Tenet и машины калининградского завода «Автотор».

В дальнейшем перечень может расширяться за счет других марок при условии выполнения норм по локализации производства и заключении специального инвестиционного контракта.

В комментарии журналу «За рулем» автоэксперт Петр Шкуматов указал на серьезные риски, которые эта реформа несет для пассажирских перевозок в регионах страны.

По его словам, в столичных городах рынок такси представляет собой организованные парки с арендой автомобилей, тогда как в регионах большинство водителей используют для работы личный транспорт, рассматривая эту деятельность как подработку. В некоторых субъектах РФ доля таких самозанятых водителей достигает 80%.

«Это значит, что любая реформа, которая требует купить новую машину "специально для такси", фактически обращена к модели рынка, которой в регионах просто нет», — отметил эксперт.

Для многих жителей областей работа в такси является способом получить дополнительный доход на уже имеющемся автомобиле. Требование приобретать новую, более дорогую и специфичную машину специально для перевозок может оказаться для них экономически нецелесообразным, отметил Шкуматов.

По мнению автоэксперта, изменения в законе приведут не к плановому обновлению автопарка, а к массовому уходу водителей из этой сферы деятельности, за которым последует дефицит такси и рост цен на услуги.

Ранее сообщалось, что с российского рынка могут исчезнуть сразу несколько автобрендов.