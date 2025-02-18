Стало известно о возможном захвате США сталелитейной промышленности в Европе

Все те меры, которые принимает Дональд Трамп по отношению к Европе, постепенно ведут к подчинению всей сталелитейной промышленности бизнесу из Соединенных Штатов. Такую точку зрения высказало РИА Новости.

Трамп уже утвердил ставку в 25% на ввоз в Америку европейских стали и алюминия. Он утверждает, что это стало ответом на плохое отношение Европы к США. Все это приводит в панику промышленников в ЕС. Американский рынок является важным для металлургов из Европы, туда отправляется порядка 16% продукции.

«Это эскалация торговой войны, начатой еще при первой администрации Трампа», — указали по этому поводу в Европейской ассоциации производителей стали.

Еще в прошлом году металлургии в Европе пришлось сократить 24 тыс. рабочих мест. Теперь ей придется срочно изыскивать покупателей на 3,7 млн тонн различных металлов. Это будет крайне непросто, что грозит новыми сокращениями рабочих, а также консервацией следующих производственных линий. Все это может говорить о спланированной стратегии со стороны США. Американские бизнесмены могут задешево скупить обесцененные заводы в Европе, после чего Белый дом обнулит ввозные пошлины. Это станет мощнейшим переделом рынка в пользу бизнеса из Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объявил, что американские военные ликвидировали одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида»*. ВВС США нанесли удар по объекту на северо-западе Сирии. Ликвидированный террорист занимал должность, отвечающую за финансирование и логистику.

*организация запрещена в России.