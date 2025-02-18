Трамп: ВВС США нейтрализовали одного из лидеров «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп объявил на платформе Truth Social, что американские военные успешно нейтрализовали одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида»* в Сирии в минувшие выходные (15-16 февраля).

Он выразил свои поздравления руководителю Центральным командованием США Майклу Куриллу и военнослужащим по случаю успешной операции.

По информации, предоставленной Центральным командованием США (CENTCOM), 15 февраля был осуществлен авиаудар по объекту на северо-западе Сирии, в результате которого был убит один из руководителей группировки «Хуррас ад-Дин», имеющей связи с «Аль-Каидой». В этой террористической организации он занимал должность, отвечающую за финансирование и логистику.

В CENTCOM отметили, что данный удар был нацелен на подрыв усилий террористов, направленных на планирование, организацию и осуществление атак против гражданских лиц и американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Шараа.

*организация запрещена в России.