Трамп: ВВС США нейтрализовали одного из лидеров «Аль-Каиды»
Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей «Аль-Каиды» в Сирии
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп объявил на платформе Truth Social, что американские военные успешно нейтрализовали одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида»* в Сирии в минувшие выходные (15-16 февраля).
Он выразил свои поздравления руководителю Центральным командованием США Майклу Куриллу и военнослужащим по случаю успешной операции.
По информации, предоставленной Центральным командованием США (CENTCOM), 15 февраля был осуществлен авиаудар по объекту на северо-западе Сирии, в результате которого был убит один из руководителей группировки «Хуррас ад-Дин», имеющей связи с «Аль-Каидой». В этой террористической организации он занимал должность, отвечающую за финансирование и логистику.
В CENTCOM отметили, что данный удар был нацелен на подрыв усилий террористов, направленных на планирование, организацию и осуществление атак против гражданских лиц и американских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирии Шараа.
*организация запрещена в России.