В России объявили о запрете ввоза продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор объявил о введении запрета на импорт продукции животного происхождения из всех стран Европейского союза в связи с рисками распространения вируса ящура, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Россельхознадзор, анализируя работу Национальной референс-лаборатории и референс-лаборатории ЕС по ящуру в Германии, считает, что меры, принятые Европейской комиссией по ограничению перемещения продукции животноводства, являются недостаточными.

Германия официально уведомила Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) 9 января 2025 года о первой вспышке ящура за последние 37 лет.

Заболевание было выявлено на небольшой ферме в Бранденбурге, где содержались водяные буйволы. В результате, Европейская комиссия объявила карантинные зоны радиусом примерно 10 км вокруг зараженной фермы.

Россельхознадзор полагает, что одной из причин появления ящура стало неконтролируемое перемещение скота и продукции через Украину по территории ЕС.

Наиболее вероятный маршрут распространения болезни — Украина — Польша — Германия. Это может привести к эпиозотии, угрожающей Украине, Чехии, Польше, Болгарии, Румынии, Словении и Нидерландам.

По сообщениям СМИ, ряд стран, включая Австралию и Великобританию, ввели временные ограничения на импорт из Германии из-за ящура. Внутри Евросоюза контроль усилили Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Польша.

Ведомство напомнило о ситуации с распространением вируса чумы мелких жвачных в ЕС, с очагом в Румынии, в непосредственной близости к Украине.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз свиней из Евросоюза в РФ из-за ящура.